Ankara Valisi Şahin'den korona virüs açıklaması: "Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı" - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin'den korona virüs açıklaması: "Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı"

Ankara Valisi Şahin'den korona virüs açıklaması: "Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı" Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'daki korona virüs vakalarına ilişkin, "Son 1 haftadaki gelişmelere göre Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı.

Ankara Valisi Şahin'den korona virüs açıklaması: "Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı"

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'daki korona virüs vakalarına ilişkin, "Son 1 haftadaki gelişmelere göre Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakarlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz" dedi.

Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam ilçesinde korona virüs denetimi yaptı. Vali Şahin'e denetimlerde, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da eşlik etti. Restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Şahin, vatandaşlar ve esnafı, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı. Vali Şahin, denetimler sonrası yaptığı açıklamada, her geçen gün maske, mesafe ve temizlik konusundaki duyarlılık ve kurallara riayetin arttığını söyledi. Bu duyarlılık için Ankaralılara teşekkür eden Şahin, "Bu duyarlılığın sonuçlarını da alıyoruz. Son 1 haftadaki gelişmelere göre Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakarlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz. Yaptığımız her şey kendimiz için" diye konuştu.

"Bu yurtta şu anda 86 kişi oldu"

Sahada denetim ekiplerinin görev aldığına dikkat çeken Şahin, "Ankara genelinde 7 bin 500 kişilik denetim ekibimiz var. Toplu bulunulan bütün alanlarda denetim yapıyoruz. Yine filyasyon ekiplerimiz var. 570 ekip ve yaklaşık 2 bin kişi görev yapıyor. Bir iki haftadır bu izolasyona uymayanları yurtlara alıyoruz. Ankara'da bunun için tahsis ettiğimiz bir yurdumuz var. Orada sadece kural ihlal edenler değil şantiye de çalışıp da burada ikametini olmayan, temaslı ya da pozitif olan vatandaşlarımız da var. Bu yurtta şu anda 86 kişi oldu. Onların bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Bu topyekun mücadeleyi inşallah kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanlarımız, dünyaya örnek teşkil edecek bir fedakarlık içinde görev yapıyorlar"

Şahin, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimiyle ilgili, "Üzücü bir konu, kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, dünyaya örnek teşkil edecek bir fedakarlık içinde görev yapıyorlar. Bu kadar fedakarca çalışan personele ancak saygı duyulur, hürmet edilir. Hastanedeki bir ölüm nedeniyle olmaması gereken anlık ve üzücü bir tepkinin oluşturduğu durum. Ancak şunu özellikle belirtmek gerekir. Oradaki durum fiziki bir saldırıya dönüşmedi ve dönüşmeden önlendi. Ama bunun bu şekli bile hem üzücü hem kınanması gereken bir hareket. Sorumlularıyla ilgili cumhuriyet savcılığımız koordinesinde derhal işlem başlatıldı, faillerle ilgili işlem devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin'den korona virüs açıklaması: Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Başkent, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin'den korona virüs açıklaması: 'Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı' - Son Dakika

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