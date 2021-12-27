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Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

27.12.2021 10:32

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki il yöneticileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki il yöneticileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyen Vali Şahin başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Vali Şahin, Anıtkabir Şeref Defteri'ne şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare merkezi olarak seçtiğiniz Ankara'ya, Heyeti Temsiliye ile gelişinizin yıl dönümünde, başkentin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız.

Tüm imkansızlıklara ve olumsuzluklara rağmen, hiçbir zaman umudunu kaybetmeyen bu millet, liderliğinizle yedi düvele meydan okumuş, yeniden küllerinden doğma azim ve kararlılığını bütün dünyaya göstermiştir.

Her 27 Aralık günü, biz Ankaralılar için bir bayram günüdür. Hürriyet ve istiklal sevdalısı aziz milletimizin, bundan 102 yıl önce Dikmen sırtlarında yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesi, yurdumuzun semasını ilelebet aydınlatacaktır.

Modern Türkiye'nin ve modern Türk kentinin timsali olarak çağdaşlaşmada öncü rolü üstlenen Ankara, aradan geçen 102 yılda ülkemizin ve milletimizin büyüklüğüne yaraşır muazzam bir gelişme kaydederek tüm dünyaya örnek bir başkent olmuştur. Ruhunuz şad olsun."

Törene, Ankara'daki çeşitli okullardan öğrenciler de katıldı. Törende, Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 81 öğrencisi, üzerlerinde kırmızı beyaz forma ve ellerinde Türk bayraklarıyla 81 ili temsil etti.

Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

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Mustafa Kemal Atatürk, Vasip Şahin, Anıtkabir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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