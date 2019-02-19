Vali Şahin Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi
29 dakika önce
Batman Valisi Hulusi Şahin, seçim bilgilendirme toplantıları kapsamında kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Batman
Valisi Hulusi Şahin, seçim bilgilendirme toplantıları kapsamında kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Valilik toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Şahin, Vali Yardımcısı Metin Demirel
, Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile ilde görev yapan gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan Vali Şahin, tüm kurumlarla gerekli toplantıları yaptıklarını söyledi vali Şahin, "Her kurum üzerine düşen görevi eksiksiz, sorunsuz yerine getirecek. Olası elektrik kesintilerine karşı jeneratörler hazır, gerekli aydınlatmalar hazır, ulaşım ve iletişimde sorunlar olmaması için de gerekli tüm tedbirler alındı. Her yönüyle 31 mart mahalli seçimlere hazırız. Uhulet ve suhulet içerisinde bir seçim geçiririz inşallah. Kanun hakimiyetini tesis etmek esastır. Kanunun vermediği hakkı zorla almaya çalışana 'dur' deriz. Kanunun verdiği hakkı engellememiz ise söz konusu olamaz. A partisi, B partisi fark etmez önemli olan kanun ve kurallara uygunluğudur. Seçim gecesi Turgut Özal
Bulvarı üzerinde de aşırı sevinç ve aşırı kızgınlıklarla yaşanabilecek taşkınlıklara karşı da tüm güvenlik önlemlerimizi üst düzeyde aldık. Seçim sonuçlarını manipüle etmek için güvenlik görevlilerinin taşınması iddiaları tamamen asılsızdır. Bizim sadece 125 çevik kuvvet talebimiz oldu. O da uygun görülürse merkezde bunları görevlendireceğiz" dedi. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:23 Kaynak: İHA
Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek
CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir