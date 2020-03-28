Vali Şahin Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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Vali Şahin Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi
11 dakika önce
Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.
Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:45 Kaynak: AA
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