Vali Şahin, Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Vali Şahin, Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı - Son Dakika

Vali Şahin, Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı

58 dakika önce

Vali Şahin, Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı Vali Hulusi Şahin: "Eşiğe dayanmış 90 milyon borç var" Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in görevden alınmasının ardından Batman Belediyesine Belediye Başkan Vekili olarak atanan Batman Valisi Hulusi Şahin Belediye meclis salonunda...

Vali Şahin, Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı

Vali Hulusi Şahin: "Eşiğe dayanmış 90 milyon borç var"

BATMAN - Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in görevden alınmasının ardından Batman Belediyesine Belediye Başkan Vekili olarak atanan Batman Valisi Hulusi Şahin Belediye meclis salonunda basın toplantısı düzenledi. Vali Şahin, eşiğe dayanmış halde 90 milyon liralık borcun olduğunu ifade etti.

Belediyenin yeni Başkan Yardımcıları Çevre ve Şehircilik Müdürü Muzaffer Özkan, Defterdar Ali Osman Bilgili ve Adnan Yörük ile basın toplantısı düzenleyen Vali Şahin, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 ayrı dosyadan yürütülen soruşturma ve gözaltılar nedeniyle Belediye Başkanı Demir'in görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Vali Şahin, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan 3 ayrı dosyadan yürütülen soruşturma ve gözaltılar nedeniyle Anayasanın da hükmün vermiş olduğu yetkiyi kullanarak Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden uzaklaştırıldı. Yerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildim. Bu süre zarfında görevleri belediyemizi güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Çok önemli bünyesinde problemleri var, Belediyenin kısmen biliyorduk bugün biraz daha muhtevi olduk. Bunları çözmeye çalışacağız. Mali tablosu Belediyenin burada çok kısa bir bakışla vadesi gelmiş sadece 60 milyonluk bir borç var. 30 milyon da piyasaya borç bulunmaktadır. Eşiğe dayanmış 90 milyon borç var." dedi.

Vali Şahin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hani binanın kapısına asıyorlardı ya büyük reklam afişleri gibi kendilerin bir yılda bıraktıkları borç tablosu çok kötü. Fakat biz geçmişe bakmayacağız ileriye bakacağız. Şehre katkı sağlamak dünyevi problemleri çöp, arıtma gibi mimarlık gibi konuları çözebilmek için elimizden geleni yapacağız. Belediye başkan yardımcılarımızı görevlendirdik. Hepimizin işi gücü var. Bizim hevesimiz yok kimse böyle bir şeye kapılmasın, sadece hizmet aslında büyük bir mesaimizin üzerine çok ağır ikinci bir mesai ikinci bir yük ile karşı karşıyız ama şehrimizi seviyoruz vatandaşımıza güzel işler yapmak ilk hedefimiz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün dünyayı saran bir virüs salgınıyla mücadele ediyoruz belediyemizin imkanlarını da bu anlamda iyi bir şekilde kullanacağız. Valiliğimizin çalışmalarına belediyemizle de destek olacağız. Gerek temizlik hijyen anlamında hem şehrin hem de vatandaşlarımızın temizlik için destek olacağız. Şehir geleceğini çocuklarımızı borçlandırmak asla istemeyeceğimiz bir şey bunun yerine doğru projeler doğru hamleler ile yürüyeceğiz. Sonuçta inşallah şehir bunu görecek ve anlayacaktır. Ümidimiz şehrimize güzel hizmetler yapmaktır."

Vali Şahin, Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı

Batman Belediyesi, Mehmet Demir, Batman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü         
17:31
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu         
17:16
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü         
14:39
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir         
14:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 04:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Şahin, Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]