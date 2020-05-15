Vali Şahin, Batman'ın il olmasının yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman'ın 30 yıl önce il olmasının yıl dönümünü kutladı.

Vali Şahin mesajında, Batman'ın küçük bir Anadolu köyü iken petrol potansiyeli ile hızlı bir büyüme trendi yakaladığını belirterek, 30 yıl önce de Türkiye'nin 72'nci vilayeti olduğunu bildirdi.

Batman'ın son yıllarda birçok alanda yapılan yatırımlar sayesinde bugün hızla büyüyüp gelişen üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi, tekstil alanında sağladığı katma değeri sayesinde bilim ve sanayi kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir il olmanın yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel değerleri bakımından kadim bir medeniyet şehri olduğunu ifade eden Şahin, Batman'daki yöneticiler olarak, kentin her alanda daha etkin ve güçlü, yurt ekonomisine daha fazla katma değer kazandıran, halkın huzur ve güven içerisinde yaşadığı bir il olması yolunda azami gayret gösterdiklerini belirtti.

Şahin, bu vesile ile Batman'ın 30. kuruluş yıl dönümünü kutladığını, ilin gelişip kalkınması için çaba gösteren herkese şükranlarını sunduğunu kaydetti.