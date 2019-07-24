Son Dakika Haberleri: Vali Şahin: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı...
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Vali Şahin: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı...

1 saat önce

Vali Şahin: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı gerçekleştiriliyor.

Vali Şahin: " (Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı gerçekleştiriliyor. Olayın siyasi bir yönü yok"
ANKARA - Ankara'da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, saldırgan ardından kafasına sıkarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Poganshev olayda ağır yaralanırken, saldırgan ise silahı kafasına sıkarak intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vali Şahin: (Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı...
Belarus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
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