Vali Şahin: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı...
1 saat önce
Vali Şahin: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
Vali Şahin: " (Belarus
müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı gerçekleştiriliyor. Olayın siyasi bir yönü yok"
ANKARA - Ankara
'da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, saldırgan ardından kafasına sıkarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya
ilçesinde Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Poganshev olayda ağır yaralanırken, saldırgan ise silahı kafasına sıkarak intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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