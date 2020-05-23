Vali Şahin: "Bu bayramda sevdiklerimizin iyiliği için onların yanında olmamız lazım"
Ankara Valisi Vasip Şahin, Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliğini ziyareti sonrasında bayram tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliğini ziyareti sonrasında bayram tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 05:53 Kaynak: AA
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