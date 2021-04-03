Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi - Son Dakika

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi

03.04.2021 10:45

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi Vali Şahin: "Çalışmamız hizmet üzerinedir" Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, göreve geldiği günden bu yana yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları İhlas Haber Ajansına anlattı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi

Vali Şahin: "Çalışmamız hizmet üzerinedir"

BATMAN - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, göreve geldiği günden bu yana yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları İhlas Haber Ajansına anlattı. Tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Zeynel Bey Türbesinde değerlendirme yapan Vali Şahin, çalışmalarının hizmet üzerine olduğunu ifade ederek, şehrin bütün projelerini yeniden çizdiklerini söyledi.

57 milyon Euro'luk proje bakanlığa sunuldu

Şehrin tamamının projelerini yeniden çizdiklerini belirten Şahin, "İleri biyolojik arıtmanın da içinde olmuş olduğu yeni bir proje demetini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunduk. 57 milyon Euro yani 550 milyon TL'ye mal olacaktır. Bu proje şu an itibarlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda bakanımızın destekleriyle dış kredi ile buna benzer tabi Dicle Vadisinde çok sayıda şehir var, hepsinin biyolojik arıtma alımı yapılması lazım ki arkamda görmüş olduğunuz bu Ilısu Barajı kirlenmesin. Bu hususta böyle bir orta vadeli bir proje hazırladık" dedi.

"Bizim çalışmamız hizmet üzerindedir"

25 kilometre asbest boruyu kaldırdıklarını ifade eden Şahin, "Asbest boru nedir kanserojen 120 kilometrenin üzerinde bu şehirde asbest boru var, bunların hepsini tamamlamamız lazım, keşke zamanında bu ilgiyi gösterseydiler. Her yıl 10 kilometre yapsaydılar, şimdiye kadar biterdi. Ama biz yapıyoruz bundan sonra bizden sonraki yönetimlerin de bu şekilde bu altyapı konusunda halkın sağlığını göz önünde tutmaları kesinlikle çok önemlidir. Vatandaşımızın zaten yapması gereken bizim onları tavsiyemiz naçizane bu ortalamayı görüyorlar, bu ortalamanın bu vasatın altında bir hizmeti yönetime talip olanlardan kabul etmesinler. Daha yükseğini istiyoruz, bu hizmetleri gördük, artık bundan daha iyisini yapacaksanız, yönetime talip olun desinler. Bizim çalışmamız esas itibariyle bunun üzerinedir" diye konuştu.

200 dönümlük yeşil alan

Şu anda şehrin içeresinde yeni yeşil alanlar ürettiklerini kaydeden Vali Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hem de en merkezi şehrin kalbinde insanların kolay ulaşabileceği yerde yoksa dağın başında yeşil alan göstermenin çok bir anlamı yok, vatandaşın ulaşabileceği yerlerde işte Batman Çayının hemen kenarında 170 dekarlık dev bir alanda İstiklal Parkı yapıyoruz. Batman Çayı rekreasyon alanında İstiklal Marşının 100 yıl anısına yapıyoruz. Parkın ismin ide İstiklal Park koyacağız. Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunmuştuk sağ olsunlar destekleri ile beraber şehrin kalbindeki Esentepe'nin bir kenarında Külliye yapıyoruz, onunla bütünleşecek kent meydanı ve millet bahçesi 200 dönüm sadece Millet Bahçesi 70 dönüm, 22 dönüm kent meydanı bunları da TOKİ şu anda projelerini çiziyor yakın zamanda devreye girecek. Bunlar bazılarının fasıllarını alacak projeler değil, bunları bir yıl içerisinde hayata geçirdik geçireceğimiz projelerdir. Böylece derdimiz şehrimizi modern Güneydoğunun incisi bir şehir haline getirmektir".

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi

Türk Lirası, Hasankeyf, Asbest, Batman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şahin bir yıllık çalışmayı değerlendirdi - Son Dakika


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