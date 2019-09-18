Son Dakika Haberleri: Vali Şahin'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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Vali Şahin'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

32 dakika önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bugün, şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günüdür.

Vali Şahin'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bugün, şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günüdür. Gaziler Günü, canlarını bu aziz millete adayan tüm gazilere kutlu olsun." dedi.

Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitlik ve gazilik mertebesinin, milli ve manevi değerlere göre şereflerin en büyüğü, makamların en yücesi niteliği taşıdığını vurgulayarak, hem Hakk'ın hem de halkın nezdinde bu rütbelere erişmenin büyük bir mazhariyet olduğunu belirtti.

Vali Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günüdür. Gaziler Günü, canlarını bu aziz millete adayan tüm gazilere kutlu olsun. Milletimizin düşman karşısında en büyük motivasyon kaynaklarından biri gaza ve gazilik ruhudur. Gazilerimiz, vatanımızın birliğini korumak, milletimizin dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş yiğitlik abideleridir. Asil Türk milleti, milli varlığımızın güvencesi olan gazilerimize vefa ve minnet duygusuyla her zaman sahip çıkmış, layık oldukları hürmeti göstermiştir. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin üstün fedakarlıklarını ve mukaddes hatıralarını ebediyen birer şeref nişanesi olarak kalbimizde taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e 'Gazi' unvanı verilişinin de yıl dönümü olan Gaziler Günü'nü kutluyor; başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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