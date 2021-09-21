Vali Şahin'den, Kaymakam Sinanoğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Gercüş Kaymakamlığına atanan Server Sinanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında Sinanoğlu ile bir süre görüşen Vali Şahin, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

İlçenin genel durumu ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan önlemler hakkında Vali Şahin'e bilgi veren Sinanoğlu, ziyaretlerinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Şahin, daha sonra restorasyon çalışmaları tamamlanan ve Kaymakamlık hizmet binası olarak kullanılacak olan tarihi Hükümet Konağı binasında incelemelerde bulundu. ???????