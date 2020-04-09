Vali Şahin'den

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş ve üstü yaşlılarımız ile kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor" dedi.



Vali Şahin'in Twitter hesabından, "Değerli Büyüklerimiz, Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla Kovid-19 ile mücadele sürecinde 24 saat yanınızdayız. Kamu görevlilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte sizlerin hizmetindeyiz" başlığı ile görüntülü bir mesaj yayınladı.



Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı video mesajında Şahin, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş ve üstü yaşlılarımız ile kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerimize ulaşan her çağrı ve talep, titizlikle değerlendiriliyor. Bizler tüm ihtiyaç sahipleri için gece gündüz demeden görevimizin başındayız" dedi. - ANKARA