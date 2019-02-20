Vali Şahin'den Yaralı Askerlere Ziyaret
1 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı'da yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin
, Polatlı
'da yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı Sakarya
Kışlasındaki eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:11 Kaynak: İHA
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