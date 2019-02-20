Son Dakika Haberleri: Vali Şahin'den Yaralı Askerlere Ziyaret

Vali Şahin'den Yaralı Askerlere Ziyaret

1 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı'da yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Şahin'den Yaralı Askerlere Ziyaret, System.String[]
Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı'da yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı Sakarya Kışlasındaki eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

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