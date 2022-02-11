Üye Girişi
Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu

11.02.2022 18:22

Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulunduBATMAN – Batman Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojmanın yıkılarak Atatürk Parkı'nın 4 bin 500 metrekare daha genişletileceğini söyledi.

Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu

BATMAN – Batman Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojmanın yıkılarak Atatürk Parkı'nın 4 bin 500 metrekare daha genişletileceğini söyledi.

Genişletilecek olan Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, alanla ilgili Batman Belediyesi olarak Emniyet Müdürlüğü'yle bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'yle imzaların atıldığını belirten Vali Şahin, "Bu alanın karşılığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüze bir bina inşa edip belediye olarak tahsis etmeyi taahhüt ettik. Karşılığında da bu arsayı park yapmak üzere almayı bu protokolle belirledik. Bunun son bölümüne geldik. Binamız bitmek üzere, kaba inşaatı bitti, ince işçiliği devam ediliyor. Tahmin ediyorum bir ya da iki ay içerisinde nisan gibi Emniyet Müdürlüğümüz buradaki unsurlarını taşımak suretiyle bu arsayı bize teslim edecek" dedi.

4 bin 500 metrekarelik bir alanı Batman'daki en önemli, en merkezi park olan Atatürk Parkı'na dahil etmiş olacaklarını belirten Vali Şahin, "Kamuoyunda bazı kötü niyetli çevreler tarafından işte buraya cami yapılacak, bina yapılacak diyorlar. Biz, buraya bina da yapmayacağız, cami de yapmayacağız. Cami yapacağımız yer parkın tam tersi istikametinde. Yine Atatürk Parkı'na komşu olan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olan alandır. Burada Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bin 600 metrekarelik alan var. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında bir tahsis anlaşması yapıldı" diye konuştu.

Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu
Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu
Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500

Batman Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Şahin genişletilecek Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement