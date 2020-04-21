Ankara Valisi Vasip Şahin 'in açıklama yapması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ?il merkezi ve 25 ilçeyi kapsayan ?"Gıda yardımı kampanyası"nın Gimat Gross'ta düzenlenen tanıtım programına katıldı.

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