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Vali Şahin, "Gıda yardımı kampanyası"nın tanıtım programına katıldı (1)
7 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklama yapması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ?il merkezi ve 25 ilçeyi kapsayan ?"Gıda yardımı kampanyası"nın Gimat Gross'ta düzenlenen tanıtım programına katıldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklama yapması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ?il merkezi ve 25 ilçeyi kapsayan ?"Gıda yardımı kampanyası"nın Gimat Gross'ta düzenlenen tanıtım programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:22 Kaynak: AA
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