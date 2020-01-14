Vali Şahin: Hasan için bütün imkânlarımızı seferber ettik - Son Dakika

SOSYAL medyada yer alan videosu ile ilgi odağı haline gelen Hasan Maden'in (29) hastanedeki tedavisi sürüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Hasan'ın yaşamının bundan sonra daha rahat, konforlu, gönlünce olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Dün akşam sosyal medyada hızla yayılan videoda, Hasan Maden, babaannesini kaybettikten sonra 1,5 yıldır sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını ve parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildiğini anlattı. Maden videoda, "Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum. Hayat şartları üzebiliyor ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şu an sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır" ifadelerini kullandı.

Hızla yayılan video sonrası, Ankara Valiliği harekete geçti ve kısa sürede Hasan Maden'e ulaştı. Maden, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

'YAYIMLANAN VİDEO İLE HABERDAR OLDUK'

Vali Vasip Şahin, sokakta yaşayanların misafir edildiği Ulus'taki oteli ziyaret ederek, burada konaklayanlarla sohbet etti. Vali Şahin, sokakta, zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Hasan Maden'den sosyal medyada yayımlanan video ile haberdar olduklarını, ardından yetkililerin hemen araştırmaya girip, kısa sürede Hasan'a ulaştıklarını anlattı. Vali Şahin, "Şu anda sağlık sorunları nedeniyle bir sağlık kurumumuzda tedavisine başladık. İnşallah tedavisinin sonucunda barınmak isterse burada ya da başka imkanlarımız var. Ama Hasan'ın yaşamının bundan sonra daha rahat, konforlu, gönlünce olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Hasan Maden'in ailesi ile ilgili henüz ulaştıkları bir bilgi olmadığını kaydeden Vali Şahin, "Şu anda bizdeki bilgi babaannesinin vefatı ile birlikte kimsesiz kaldığı şeklinde. Bu beyanları henüz teyit ediyoruz. Kuvvetle muhtemel, Hasan'ın beyanlarını doğru kabul etmek durumundayız" diye konuştu.

'HASAN'A YARDIM ETMEK İÇİN HERKES ARADI'

Vali Şahin, Hasan Maden'e yardım etmek isteyen vatandaşların kendisini aradığını belirterek, "Yurdun dört bir köşesinden bizi telefondan arayan, mesaj gönderen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için özellikle çok teşekkür ediyorum. Birçok vatandaşımız, hayırseverimiz Hasan'la ilgili 'ne yapabilirim', 'iş vereyim', 'geçimini temin edeyim', 'diğer imkanları sağlayayım' dedi. Ben vatandaşlarımıza bu hassasiyetleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum dedi.

Hasan Maden ile henüz görüşmediğini, en kısa sürede kendisini ziyaret edeceğini aktaran Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Biz bu misafirhane imkanımızı daha önce duyurduk. Bu duyuruları sürekli yapıyoruz. Aslında Hasan'ın da buna ulaşması lazımdı, herhalde haberdar olamadı. Mayıs ayının sonuna kadar bu imkanı, özellikle sokakta yaşayan evsiz, kimsesiz insanlarımıza açıyoruz. Hasan veya Hasan gibi vatandaşlarımıza bu imkanlarımız açık. Sadece bizim değil, belediyelerimizin de bu imkanları sunduğunu sizler de biliyorsunuz."

'VALİLİĞİN SOKAKTA YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN MİSAFİRHANELERİ MEVCUT'

Vali Şahin, özellikle kış dönemlerinde sokakta yaşayan vatandaşlar için valiliğin açmış olduğu misafirhanelerin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burası geçen açtığımız bu sene de devam eden bir misafirhane. Evsiz veya sokakta yaşayan 144 vatandaşımıza hizmet veriyor. Perşembe gününden itibaren 96 kapasiteli ikinci bir misafirhaneyi açacağız. Sokakta yaşayan hiç kimse kalmasın. Hele bu soğuk günlerde, 'sokakta zor durumda kalan hiçbir vatandaşımız olmasın' düşüncesi ile bu hizmetlerimizi yürütüyoruz."

Selen YALAZ- Gökhan CEYLAN/ANKARA,