Vali şahin hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik - Son Dakika

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Vali şahin hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik
6 saat önce
Vali Şahin Hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik (2)
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
Vali Şahin Hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik (2)
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