Vali şahin hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali şahin hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik - Son Dakika

Vali şahin hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik

6 saat önce

Vali Şahin Hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik (2)

Vali Şahin Hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik (2)

Vali şahin hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
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