Son Dakika Haberleri: Vali Şahin'in Acı Günü

Vali Şahin'in Acı Günü

1 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ankara Valisi Vasip Şahin'in amcasının oğlu ve Kıbrıs Gazisi Behçet Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ankara Valisi Vasip Şahin'in amcasının oğlu ve Kıbrıs Gazisi Behçet Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki buçuk aydır tedavi gören Gazi Behçet Şahin (66), gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Hastaneden alınarak Kahramankazan ilçesindeki Atatürk Mahallesi Kordon Sokak'taki evine getirilen Gazi Behçet Şahin naaşı, burada helallik alınması sonrası askeri cenaze aracıyla Kahramankazan Ulu Cami'ne götürüldü.

Behçet Şahin'in cenazesi, burada ilçe müftüsü Ali Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kahramankazan Asri Mezarlığına defnedildi.

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:46 Kaynak: AA
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