Vali Şahin: İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz - Son Dakika

ANKARA Valisi Vasip Şahin, "İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları otoyol ve D-100 kara yolu üzerindeki tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz" dedi.

Vali Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşanan hava şartlarından kaynaklanan sıkıntılar giderilinceye kadar İstanbul istikametine gidecek TIR ve kamyonları otoyol ve D-100 Karayolu üzerindeki tesislerde misafir etmeye devam ediyoruz. Sabır ve anlayışlarından dolayı şoför ve yolculara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.