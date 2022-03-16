Vali Şahin, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Vali Şahin, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını gerçekleştirdi

16.03.2022 11:38
Vali Şahin, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını gerçekleştirdi

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk'ta kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını yaptı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk'ta kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Vali Şahin, bu kooperatiflerin kadınların iş hayatında yer almalarında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Şahin, "İlçelerimizde el emeği göz nuru ürünlerimizin kadınlarımızın çabalarıyla ortaya çıkması ve kadınların emeklerinin karşılığını almaları en büyük temennimizdir." dedi.

Kooperatif başkanı Figen Altan da, açılışı yapılan kadın kooperatifi ve satış merkezinin, Kozluklu kadınların girişimcilik kabiliyetlerini attıracağını kaydetti. Kooperatiflerin kadınların ekonomide bir aktör olarak yer almaları adına önemli bir yapı taşı olduğuna işaret eden Altan, kooperatifin hayırlı olmasını diledi.

Kurucu ortaklardan Canan Işık Kurtboğan ise kadınların alın teriyle yapılacak ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacağını ve bu ürünlerin Kozluk'un marka değerini arttıracağını aktardı.

Açılışa, Kaymakam Eyyüp Güngör, Belediye Başkanı Ayhan Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtalan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nezir Sevim, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Şahin, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika


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