Vali Şahin koruyucu ailelerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Şahin koruyucu ailelerle bir araya geldi

30.06.2022 15:13
Vali Şahin koruyucu ailelerle bir araya geldi

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla, koruyucu ailelerle buluştu.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla, koruyucu ailelerle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve eşi Hafize Gürkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Vali Hulusi Şahin, hayırda yarışmanın en güzel örneğini koruyucu ailelerin verdiğini ifade ederek, "Devletin koruması altında olan yetim, öksüz ve korumaya muhtaç evlatlarımıza bakma sorumluluğunu alıp onlara sıcak bir yuva, anne ve baba şefkati veren bu ailelerimiz gerçekten iyiliklerin en üst seviyesine yerleşebilirler. Bu hayrınız toplumu kandil gibi aydınlatır ve yeni kandiller, yeni koruyucu aileler, yeni hayırlı faaliyetlere de ön ayak olur." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise koruyucu ailelere teşekkür ederek, minnettarlığını belirtti.

İl Müdürü Galip Sökmen de Gönül Elçileri Projesi'ne işaret ederek, projeden önce ilde 7 ailenin yanında 8 çocuğun koruyucu aile hizmeti aldığını, şu anda ise 41 ailenin yanında 46 çocuğun bu hizmetten faydalandığını vurguladı.

Gönül Elçileri Projesi'ne öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın koruyucu ailelere gönderdiği 30 Haziran Koruyucu Aile Günü Tebrik Kartı'nı ailelere takdim eden Ebru Şahin de aileler ve çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Şahin koruyucu ailelerle bir araya geldi - Son Dakika

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