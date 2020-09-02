Vali Şahin Kovid-19'la mücadele önemlerini değerlendirdi - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilçe kaymakamlarıyla kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahin başkanlığında ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kovid-19'la mücadelede alınan ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Vali Şahin, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe kaymakamlarıyla yaptıkları toplantıda, filyasyon ve salgın denetim çalışmalarının daha da yoğunlaştırılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguladıklarını belirterek, "Ama başarılı netice almak siz, değerli vatandaşlarımızın tedbirlere azami riayetiyle mümkün." ifadesini kullandı.