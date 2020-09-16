Vali Şahin, mahalle buluşmaları gerçekleştirdi - Son Dakika

Vali Şahin, mahalle buluşmaları gerçekleştirdi

Vali Şahin, mahalle buluşmaları gerçekleştirdi Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, mahalle buluşmalarının ilkini gerçekleştirdi.

Vali Şahin, mahalle buluşmaları gerçekleştirdi

BATMAN - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, mahalle buluşmalarının ilkini gerçekleştirdi. Mahalle sakinleriyle parkta bir araya gelen Vali Şahin, sorunları dinleyerek mahalle buluşmalarının devam edeceğini söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin kent merkezi Hilal Mahallesi sakinleriyle 'mahalle buluşmaları' kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorun ve taliplerini dinleyen Vali Şahin, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinin okul eksikliği olduğunu belirten Vali Şahin, belediye olarak da devreye gireceklerini kaydetti. Vali Şahin, "Hilal Mahallesinde ilk mahalle buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Aslında bunu daha önce planlamıştık. Ama salgın bize fırsat vermedi. Salgında baktık ki bu uzun süreli bir mücadele salgının bitmesini beklersek halkımızla buluşma fırsatını kaybedeceğiz. O zaman açık alanda, parkta sosyal mesafeye dikkat ederek, maskelerimizi takarak yine mahalleliyle vatandaşlarımızla buluşalım istedik. Gerçekten güzel oldu mahallemizin sorunlarını dinledik bizler notlarımızı aldık eksiklerimizi tespit ettik hem hizmetlerimizi anlattık hem de onların taleplerini dinledik, burası kenar mahalle hizmet yönünden biraz geri kalmış, özelikle altyapı yönünden problemleri var, inşallah planlarımızı yapmıştık, şimdide genişletip revize edeceğiz. Mahallenin eksiklerini ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Tabi sadece belediye yönünden değil kamu hizmetlerinin bir bütünlüğü olduğunu göz önüne alarak diğer hizmetler yönünden değerlendirip örneğin okul istediler, haklılar bu bölgede okul sorunu var, okul yönünden de arsa problemini çözmek için belediye olarak devreye gireceğiz. Gerekirse biz paramızla satın alacağız ve vatandaşımızın okul ihtiyacını da en kısa zamanda çözeceğiz. Mahalle buluşmalarına devam edeceğiz inşallah bakalım nereye kadar götüre bileceğiz" dedi.

Hilal Mahallesi muhtarı Resul Karakuş ise "Mahallemize ilk defa bir vali teşvik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Genel olarak büyük sorunlarımızı dile getirdik. En yakın zamanda bu sorunlarımıza el atıp ve çözeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Vali Şahin, mahalle buluşmaları gerçekleştirdi

Batman, Okul, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Şahin, mahalle buluşmaları gerçekleştirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca: Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı         
19:01
Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:12
Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek         
17:58
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 20:30:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Şahin, mahalle buluşmaları gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei