Vali Şahin mahalle buluşmaları gerçekleştirdi - Son Dakika

Vali Şahin mahalle buluşmaları gerçekleştirdi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, mahalle buluşmalarının ilkini gerçekleştirdi.

Vali Şahin mahalle buluşmaları gerçekleştirdi, System.String[]

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, mahalle buluşmalarının ilkini gerçekleştirdi. Mahalle sakinleriyle parkta bir araya gelen Vali Şahin, sorunları dinleyerek mahalle buluşmalarının devam edeceğini söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin kent merkezi Hilal Mahallesi sakinleriyle 'mahalle buluşmaları' kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorun ve taliplerini dinleyen Vali Şahin, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinin okul eksikliği olduğunu belirten Vali Şahin, belediye olarak da devreye gireceklerini kaydetti. Vali Şahin, "Hilal Mahallesinde ilk mahalle buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Aslında bunu daha önce planlamıştık. Ama salgın bize fırsat vermedi. Salgında baktık ki bu uzun süreli bir mücadele salgının bitmesini beklersek halkımızla buluşma fırsatını kaybedeceğiz. O zaman açık alanda, parkta sosyal mesafeye dikkat ederek, maskelerimizi takarak yine mahalleliyle vatandaşlarımızla buluşalım istedik. Gerçekten güzel oldu mahallemizin sorunlarını dinledik bizler notlarımızı aldık eksiklerimizi tespit ettik hem hizmetlerimizi anlattık hem de onların taleplerini dinledik, burası kenar mahalle hizmet yönünden biraz geri kalmış, özelikle altyapı yönünden problemleri var, inşallah planlarımızı yapmıştık, şimdide genişletip revize edeceğiz. Mahallenin eksiklerini ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Tabi sadece belediye yönünden değil kamu hizmetlerinin bir bütünlüğü olduğunu göz önüne alarak diğer hizmetler yönünden değerlendirip örneğin okul istediler, haklılar bu bölgede okul sorunu var, okul yönünden de arsa problemini çözmek için belediye olarak devreye gireceğiz. Gerekirse biz paramızla satın alacağız ve vatandaşımızın okul ihtiyacını da en kısa zamanda çözeceğiz. Mahalle buluşmalarına devam edeceğiz inşallah bakalım nereye kadar götüre bileceğiz" dedi.

Hilal Mahallesi muhtarı Resul Karakuş ise "Mahallemize ilk defa bir vali teşvik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Genel olarak büyük sorunlarımızı dile getirdik. En yakın zamanda bu sorunlarımıza el atıp ve çözeceğine inanıyorum" diye konuştu. - BATMAN

Batman, Okul, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Şahin mahalle buluşmaları gerçekleştirdi - Son Dakika

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