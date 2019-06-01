Son Dakika Haberleri: Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan iftar sofrasına konuk oldu
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Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan iftar sofrasına konuk oldu

1 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Taşyuva köyünde kurulan iftar sofrasına konuk oldu.

Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan iftar sofrasına konuk oldu, System.String[]
Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Taşyuva köyünde kurulan iftar sofrasına konuk oldu.

Taşyuva köyünde İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan ve köylüler tarafından karşılanan Batman Valisi Hulusi Şahin, köy okulu bahçesinde, köylüler ile birlikte iftar açtı. Verilen iftar yemeğinin ardından konuşan Vali Şahin, "Mereto Dağı eteklerinde Türk bayrağının gururla dalgalandırıldığı gibi vatanımızın her köşesinde dalgalandırmak için kahraman güvenlik güçlerimiz canla başla mücadele vermektedir. Ülkemizin bulunduğu konumu itibariyle daima dış güçlerin çeşitli oyun ve saldırılarına maruz kaldığını görmekteyiz. Bu saldırılar dün olduğu gibi bu günde devam etmektedir. Vatandaşlarımız yapılan her türlü saldırılar ve senaryolara karşı dik durduğunu görmek ve birlik ile beraberlik içerisinde görmek sizleri gururlandırmaktadır. Bu şanlı millet, beraberlik içerisinde harekat ettiği sürece hiçbir güç onları bölemeyecek ve yıkamayacaktır" dedi.

İftarın ardından köylülerle bir süre sohbet eden Vali Şahin, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeden ayrıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Muzaffer Aslan, Sason, Batman, Güncel
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