Vali Şahin, Nallıhan'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu (1) - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yangın söndürme helikopterlerinin yangın soğutma çalışmaları
Yangın söndürme helikopterlerinin gölden su ikmali
Yangın söndürme helikopterlerinin yangın soğutma çalışmaları
Ankara Valisi Vasip Şahin'in gelişi
Çalışmalar hakkında bilgi alması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Nallıhan'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:11 - Kaynak: AA
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