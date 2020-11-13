Vali Şahin, Sason'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Şahin, Sason'da incelemelerde bulundu

13.11.2020 14:59
Vali Şahin, Sason'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesinde incelemelerde bulundu.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Şahin, Öğretmenevi bahçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sason ilçesine en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Şahin, 2021 yılında da köylerin alt yapı, su ve yol gibi sorunlarının imkanlar ölçüsünde çözüleceğini ifade etti.

Kovid-19 tedbirleri konusunda muhtarlara uyarılarda bulunan Şahin, "Maske, mesafe ve hijyene her zamankinden daha fazla özen gösterelim. Vatandaşlarımızın da bu hususta bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda muhtarlarımızın sorumluluklarını yerine getireceğine inanıyorum. Kovid-19 ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." dedi.

Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Sason Kaymakamı Samet Serin ve Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan da eşlik etti.

Öğretmenevi, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Şahin, Sason'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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