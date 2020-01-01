Vali Şahin, Sason'da uzman çavuşun ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden uzman çavuşu Murat Kurt'un Sason'da bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ve AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım tarafından karşılanan Şahin, ilk olarak yapımı devam eden Sason Meslek Yüksek Okulu inşaatında incelemelerde bulundu. Daha sonra Çok Amaçlı Toplum Merkezi'ni (ÇATOM) ziyaret eden Şahin, ÇATOM bünyesinde devam eden kursları gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, takı tasarım, kilim dokumacılığı, gümüş işlemeciliği kurslarıyla ilgili bilgi aldı. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Şahin, kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. İlçedeki çeşitli temaslarının ardından Sason Kayabaşı Mahallesinde bulunan taziye evinde uzman çavuş Murat Kurt'un ailesi ile bir araya gelen Vali Şahin, kurt ailesine başsağlığında bulunarak taziye dileklerini iletti. - BATMAN