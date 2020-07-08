Vali Şahin şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kahramankazan'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfının Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlediği mevlite katılan Şahin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Şahin, daha sonra Kaymakamlığı, ardından da 15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'yı evinde ziyaret etti.

Şehitliğin değerini ifade etmeye kelimelerin yetmeyeceğini vurgulayan Şahin, "Sizler de bize şehitlerimizin emanetlerisiniz. Bizler de sizin evlatlarınız, kardeşleriniziz. Devlet olarak son 15 yılda çok güzel şeyler yapıldı. Öncesini de bilen birisi olarak, kıyası mümkün olmayan hizmetler, imkanlar sunuldu ama şehidimizin ya da gazimizin bir damla kanını karşılar diye bir iddiada bulunamayız." dedi.

Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirten Şahin, "Sivil toplum kuruluşlarımız var. Bütün kurumlar el ele vererek sizlerin ortak paydasında bir aradayız. Belki birçok konuda kurumlar farklı düşünebilir ama şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetleri konusunda herkes ortak bir kanaat birliği içindedir." diye konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla tüm ilçelerde mevlit okutma kararı aldıklarını, ilk programı da Kahramankazan'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devletin bütün imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerinin yanında olduğuna işaret eden Aylan, "Devletimiz ilk günkü gibi şehit ve gazimizi sarıp sarmalıyor, hiçbir eksiğini bırakmıyor. Tabii ki ufak tefek sıkıntılarımız, taleplerimiz vardır. Bunların da en kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyoruz. Çünkü devletimiz her zaman şehitlerinin ve gazilerinin yanında olmuştur." ifadesini kullandı.

Programda daha sonra İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır dua etti.