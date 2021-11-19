Vali Şahin: "Şu anda 4 yaralımız 2 vefatımız var" - Son Dakika

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Ankara'da 3 katlı apartmanda patlama! Bina kısmen çöktü, ölü ve yaralılar var

Patlamanın yaşandığı 3 katlı bina ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri ve arama kurtarma çalışmaları

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları

Ankara Valisi Vasip Şahin'in olay yerinde incelemelerde bulunması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere açıklama yaptı.