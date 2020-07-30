Vali Şahin trafik denetim noktasında vatandaşa maske verdi, pandemi uyarısında bulundu - Son Dakika

Vali Şahin trafik denetim noktasında vatandaşa maske verdi, pandemi uyarısında bulundu

ANKARA - Ankara Vasip Şahin, Eskişehir yolunda bulunan polis ve jandarma yol kontrol noktasındaki denetimleri inceledi. Vali Şahin, kurban bayramı öncesi şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlara maske vererek pandemi sürecine ilişkin uyarılarda bulundu.

Ankara Valisi Şahin ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bayram trafiği yoğunluğu nedeniyle Eskişehir yolunda bulunan polis ve jandarma yol kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. Vali Şahin, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara maske verdi ve pandemi uyarısında bulundu. Basın mensuplarına da açıklamada bulunan Şahin, "Sadece trafik ve güvenlik değil aynı zamanda sağlık teşkilatımız da bayramda oluşabilecek olaylar için aciller çerçevesinde ek tedbirler aldı. Bütün sağlık teşkilatımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bu bayram sadece trafik ve güvenlik tedbirlerinin aldınıdığı bayramdan öte pandemi salgınının etkilediği dönem olduğu için de ilişkilerimizi mesafeli sağlayacağız. Bu bayramda biraz daha mesefeli olarak iletişim araçları ile bayramlaşmaya çalışalım. Henüz daha tedaviye yönelik yüzde de yüz aşı bulunmadı. Biz tedbirlerimiz doğrultusunda pandemiyi yöneteceğiz. Hangi gün rehavete girmişsek onun etkisini rakamlarda görüyoruz. Samimiyete tedbriler çerçevesinde riayet etmemiz şart ve toplu bulunan yerlede farkında olmadan bulaştıracağımız bir hastalık olması yüzünden başkalarının haklarına girmeyelim. Bu yoğunluğa mütenasip önlemler de alındı. Dronlar ve helikopterle sürekli denetimler sürekli kılınıyor. Kontrol ve denetim noktalarında tedbirleri almış durumdayız. Mezarlıklarda da çok yoğunlaşmaya sebeb olmadan gidelim. Pandemi denetimlerimizi yapacağız maske kullanımı ve mesafe kuralları denetimine de ağırlık vereceğiz. Dikkat etmeleri için vatandaşlarımızı uyaracağız ama uymayan olursa cezai işlem uygulayacağız"diye konuştu.