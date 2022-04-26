Vali Şahin ve Rektör Demir öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Vali Şahin ve Rektör Demir öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Vali Şahin ve Rektör Demir öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi
Son Güncelleme: 26.04.2022 14:14

Batman Üniversitesi öğrencilerine her zaman destek sunan Batman Valisi Hulusi Şahin ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

25 Nisan 2022 tarihinde Merkez Yerleşke Yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, Rektör Demir'in eşi Zeynep Demir ve Genel Sekreter Ali Yılmaz da katıldı.

Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik her türlü iş birliğini önemseyen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile Vali Hulusi Şahin arasında 15 Kasım 2021 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerimizin bir öğün yemek ihtiyaçlarının Batman Belediyesi tarafından karşılanacağına dair karar alınmıştı.

İftar yemeğinin ardından Rektör Demir ile birlikte öğrencilerle çay içip sohbet eden Vali Şahin, mübarek ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerle birlikte iftar yemeğinde bir araya gelerek onların taleplerini dinleme fırsatı buldukları için mutlu olduğunu belirtti. Bütün öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduklarını ifade eden Vali Şahin, öğrencilerin küçük de olsa bir ihtiyaçlarının Batman Belediyesi tarafından karşılanmasının maddiyattan öte manevi değerde olduğunu söyledi.

Öğrencilere sağladığı ücretsiz yemek için Vali Şahin'e teşekkür eden Rektör Demir, Vali Şahin'in Batman Üniversitesi tarafından düzenlenen birçok etkinliğe destek sunduğunu ve üniversitemizin talepleriyle yakından ilgilendiğini vurguladı.

Batman Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz yemek sayesinde Batman Üniversitesi yerleşkelerini daha fazla kullanan öğrencilerin, kütüphaneye uğrama sıklıklarının ve kitap okuma oranlarının arttığını söyleyen Rektör Demir,yerleşkelerimizi öğrencilere daha cazip hale getirmek için yeni sosyal alanlar oluşturacaklarını belirtti.

İftar yemeği ve çay sohbetinin ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından Merkez Yerleşkede düzenlenenşık Veysel Türküleri Konserinin yapıldığı alana geçildi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Vali Şahin ve Rektör Demir öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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