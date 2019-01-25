Son Dakika Haberleri: Vali Said: "Türkiye'nin Kerkük'te Temsilcilik Açmasını İstiyoruz" - Kerkük

Vali Said: "Türkiye'nin Kerkük'te Temsilcilik Açmasını İstiyoruz" - Kerkük

2 saat önce

- Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said'in ofisindeki çalışmaları Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said ile röportaj Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye'den kentin kalkınması ve gelişmesine yardımcı olacak bir temsilcilik açması talebinde bulunarak, bölgede Türk kalkınma modeline ihtiyaç...

- Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said'in ofisindeki çalışmaları
Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said ile röportaj Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye'den kentin kalkınması ve gelişmesine yardımcı olacak bir temsilcilik açması talebinde bulunarak, bölgede Türk kalkınma modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen, Arap ve Kürtlerin birlikte yaşadığı petrol zengini Kerkük'ün kalkınması ve yatırımların gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin burada güçlü bir varlık göstermesini istediklerini söyledi.

Kerkük'ün her alanda gelişmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Said, bunun için de Türkiye'nin kentte yapacağı yatırımların önem arz ettiğini belirtti.

Türk yatırımcılar ile Kerkük arasında bir köprü inşa edilmesinin önemine değinen Said, "Türkiye'nin Kerkük'te temsilcilik açmasını istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Türkiye, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:55:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Said: "Türkiye'nin Kerkük'te Temsilcilik Açmasını İstiyoruz" - Kerkük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]