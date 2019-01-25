Vali Said: "Türkiye'nin Kerkük'te Temsilcilik Açmasını İstiyoruz" - Kerkük
2 saat önce
- Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said'in ofisindeki çalışmaları Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said ile röportaj Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye'den kentin kalkınması ve gelişmesine yardımcı olacak bir temsilcilik açması talebinde bulunarak, bölgede Türk kalkınma modeline ihtiyaç...
- Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said'in ofisindeki çalışmaları
Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said ile röportaj Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye'den kentin kalkınması ve gelişmesine yardımcı olacak bir temsilcilik açması talebinde bulunarak, bölgede Türk kalkınma modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen, Arap ve Kürtlerin birlikte yaşadığı petrol zengini Kerkük'ün kalkınması ve yatırımların gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin burada güçlü bir varlık göstermesini istediklerini söyledi.
Kerkük'ün her alanda gelişmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Said, bunun için de Türkiye'nin kentte yapacağı yatırımların önem arz ettiğini belirtti.
Türk yatırımcılar ile Kerkük arasında bir köprü inşa edilmesinin önemine değinen Said, "Türkiye'nin Kerkük'te temsilcilik açmasını istiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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