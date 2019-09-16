Vali Şakalar'dan hayırlı olsun ziyareti
1 saat önce
Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Hakan Başakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:14 Kaynak: AA
Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Hakan Başakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başakcı'yı İl Jandarma Komutanlığı binasında ziyaret eden Şakalar, burada şeref defterini imzaladı.
Bir süre Başakcı ile sohbet eden Vali Şakalar, Kıdemli Albay Başakcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.
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