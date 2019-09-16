Son Dakika Haberleri: Vali Şakalar'dan hayırlı olsun ziyareti
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Vali Şakalar'dan hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Hakan Başakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Şakalar'dan hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Hakan Başakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başakcı'yı İl Jandarma Komutanlığı binasında ziyaret eden Şakalar, burada şeref defterini imzaladı.


Bir süre Başakcı ile sohbet eden Vali Şakalar, Kıdemli Albay Başakcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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