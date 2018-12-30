Son Dakika Haberleri: Vali Şakalar'dan Yeni Yıl Mesajı

Vali Şakalar'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Sinop Valisi Köksal Şakalar, yeni yıl mesajı yayımladı.

Vali Şakalar'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Sinop Valisi Köksal Şakalar, yeni yıl mesajı yayımladı.

Şakalar, mesajında, 2019 yılını, yeni umutlar, yeni hedefler ve daha güzel bir gelecek ümidiyle karşıladıklarını belirtti.

Yeni yılın tüm insanlığa huzur getirmesini dileyen Şakalar, şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, insanların geleceğe umutla bakmasını sağlarken beklentilerini de artırmaktadır. Bizler de geride bıraktığımız yılda olduğu gibi çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi, onlara daha güzel günler bırakabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Devlet ve millet olarak amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizi daha ileriye taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın Sinop'umuza, milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, esenlik, huzur ve mutluluk getirmesini, sevginin hiç eksik olmamasını, birlik ve beraberliğimizin devamını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:46 Kaynak: AA

Huzur, Sinop, Politika, Güncel
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