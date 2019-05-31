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Vali Şakalar trafik kontrolü uygulamalarını denetledi

1 saat önce

Vali Şakalar trafik kontrolü uygulamalarını denetlediSİNOP - İçişleri Bakanlığının talimatı ile Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün trafik ekiplerinin Ramazan Bayramı öncesi aldığı trafik tedbirleri ile ilgili gerçekleşen denetimleri inceledi.

Vali Şakalar trafik kontrolü uygulamalarını denetledi
SİNOP - İçişleri Bakanlığının talimatı ile Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün trafik ekiplerinin Ramazan Bayramı öncesi aldığı trafik tedbirleri ile ilgili gerçekleşen denetimleri inceledi.
Kurulan yol kontrol noktaları ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerini denetleyen katılan Vali Şakalar, kontrol noktasında denetlenen sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek, araçların sürücüleriyle sohbet etti.
Sinop Organize Sanayi Bölgesinde denetim noktasına gelen Şakalar, ekiplerin çalışmalarını inceledi, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'den ve bir trafik ekibi polisinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Vali Şakalar trafik kontrolü uygulamalarını denetledi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:39 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Yerel
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