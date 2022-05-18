Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şanlıurfa Valiliği'ne atanan Salih Ayhan için Sivas Valiliği önünde uğurlama programı düzenlendi. Programa il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Ayhan, "Ben elimden geldiği kadar Sivas'a bir şeyler yapmaya çalıştım. Bütün derdimiz, gayemiz Sivas'ın imarı, ihyası ve geleceği içindi. Gece gündüz var gücümüzle Sivas'a bir şeyler kazandırmaya çalıştık. Artık Sivaslı bir hemşehriniz olarak buradan ayrılıyorum. Benim Sivas'la artık resmi değil duygusal ve gönül bağım var" dedi.Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Salih Ayhan, herkesle tek tek vedalaştı. Uğurlamaya gelen bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.