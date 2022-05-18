Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2) - Son Dakika
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Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)

18.05.2022 17:19
Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDIŞanlıurfa Valiliği'ne atanan Salih Ayhan için Sivas Valiliği önünde uğurlama programı düzenlendi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şanlıurfa Valiliği'ne atanan Salih Ayhan için Sivas Valiliği önünde uğurlama programı düzenlendi. Programa il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Ayhan, "Ben elimden geldiği kadar Sivas'a bir şeyler yapmaya çalıştım. Bütün derdimiz, gayemiz Sivas'ın imarı, ihyası ve geleceği içindi. Gece gündüz var gücümüzle Sivas'a bir şeyler kazandırmaya çalıştık. Artık Sivaslı bir hemşehriniz olarak buradan ayrılıyorum. Benim Sivas'la artık resmi değil duygusal ve gönül bağım var" dedi.Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Salih Ayhan, herkesle tek tek vedalaştı. Uğurlamaya gelen bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.


Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)
Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)
Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)
Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)
Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)
Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)
Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)
Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2)
YORUMLAR
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Şanlıurfa'ya atanan Vali Salih Ayhan, Sivas'tan törenle uğurlandı Şanlıurfa'ya atanan Vali Salih Ayhan, Sivas'tan törenle uğurlandı Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak
Kaynak: DHA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda (2) - Son Dakika
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