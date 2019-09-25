Vali Salih Ayhan esnafı ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, esnafa ziyarette bulundu.

Dikilitaş'ta bulunan esnafı ziyaret eden Vali Salih Ayhan, iş yeri sahiplerinden ticari faaliyetleri ve şehir ekonomisi hakkında bilgi aldı.



Esnafa kapılarının her daim açık olduğunu ifade eden Ayhan, "Esnaf, bir şehrin ekonomik refah ve huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır. Bu iş yerlerimiz ekonomiyi canlandıran temel yapı taşıdır. Biz idareciler, esnafın derdini derdimiz biliyoruz, her fırsatta onların yanında olduğumuzun altını çiziyoruz. Zaman zaman da ziyaretler gerçekleştiriyor, bazen de makamımızda onları ağırlıyoruz." dedi.