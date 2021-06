Vali Salih Ayhan, Güneykaya ve Yıldızeli'nde Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere merkeze bağlı Olukman köyü ile Yıldızeli ilçesini ziyaret etti.

Her fırsatta ilçe ve köylere kazandırılan yatırımların takibini yaparak yerinde gören ve incelemelerde bulunan Vali Ayhan, merkeze bağlı Olukman köyüne ve Yıldızeli ilçesine giderek çeşitli temaslarda bulundu.

'Olukman Vadi Yaşam Merkezi' ile Köye Dönüş Başlayacak

'Köyler Yaşamalıdır' projesi kapsamında 119 dönüm arazi üzerinde yapımına başlanan 90 konutlu 'Olukman Vadi Yaşam Merkezi' alanını gezen Vali Salih Ayhan, Olukman Köyü Dernek Başkanı Adem Kuru'dan bilgi alarak, vatandaşların köylerine geri dönmesini sağlamak amacıyla uygulamaya başlanılan projenin hayırlı olmasını diledi.

Güneykaya'ya Güneş Enerji Panelinin Açılışı Gerçekleştirildi

Vali Salih Ayhan Olukman köyü ziyaretinin ardından Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesine geçti. İlçe ve belde protokolü tarafından belediye önünde karşılanan Vali Ayhan, Güneykaya Belediye Başkanı Hasan Erçoban'ı makamında ziyaret ederek beldede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belde ziyareti kapsamında Güneykaya Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 160 kWe elektrik üretecek olan Güneş Enerjisi Paneli (GES)'nin açılışı da gerçekleştirildi. Açılış öncesi bir konuşma yapan Belde Belediye Başkanı Hasan Erçoban, projenin belediyenin içme suyu başta olmak üzere diğer elektrik giderlerini karşıladığını ifade ederek, imkanlar ölçüsünde beldeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık ise projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Güneş enerjisi santrali ile yenilenebilir enerjinin ne kadar önemli olduğunu görme imkanı bulduk. " ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise ilimize kazandırılan ve kazandırılacak olan tesislerle şehrimizin en önemli enerji kaynaklarından olan yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini artırmaya devam edeceklerini dile getirdi. İlimizde 29 tesisin lisanslı olarak üretim yaptığını anımsatan Vali Ayhan, "97 adet Güneş Enerji Santrali (GES) mevcut ve 83, 33 mWe üretimimiz var. Meraküm'e, Hamidiye'ye de GES kuruyoruz. Bu tesisi kazandıran belediyemize de teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Ayhan'dan Köy Okullarına Ziyaret

Vali Salih Ayhan, beldede son ziyaretini taşımalı eğitimin de yapıldığı Güneykaya İlk/ Orta Okulu ile Karkın köy okuluna yaptı.

İlk ve ortaokul sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet eden ve onlara kitap hediye eden Vali Ayhan, öğretmenlerle de sohbet etti.

Liselerde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle lise öğrencilerini de ziyaret eden Vali Ayhan, gençlere Haziran'ın son haftasında girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda başarı diledi. Vali Ayhan, "Gösterdiğiniz gayretler ve öğretmenlerinizin destekleri ile başaracaksınız. Buna inancım tam" ifadelerini kullandı.

Kırsalda Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Salih Ayhan, okul ziyaretlerinin ardından Yıldızeli Kızılköy'de asfalt sathi kaplama çalışmalarının devam ettiği 3 km yolda incelemelerde bulundu. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ayhan, işçilere de tatlı ikramında bulundu.

Şeker Pancarı Kooperatifi Tesisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Vali Salih Ayhan, daha sonra ilçe merkezine geçerek Yıldızeli Şeker Pancarı Kooperatifi Tesisi'nin açılışına katıldı. Tohum Eleme ve Paketleme Tesisi, Kapalı Depo, Toplantı Salonu ve İdari Binadan oluşan tesisin açılışını gerçekleştiren Vali Ayhan, "Sivas'ın coğrafyasını, tarım ve hayvancılık potansiyelini hep birlikte ilmek ilmek işliyoruz. Tarım ve hayvancılıkta hem üretim kapasitemizi artıracağız hem de verimliliğimizi artıracağız. Çiftçimizi bilgiyle toprağımızı suyla buluşturacağız. Modern tarım tekniklerini kullanarak ve diğer eğitim faaliyetlerini tamamlayarak daha yüksek verim ve kaliteli ürün almak başlıca görevimiz. İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının bu coğrafyanın her karışında yaptığı çalışmalarına baktığımızda çok başarılı işler ortaya çıkıyor. "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, TKDK ve diğer kurumlarımız aynı hedef doğrultusunda özveriyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Tarımda örgütlü yapının ve kooperatiflerin önemine değinen Vali Ayhan, "Ölçek ekonomisi modelinde bir araya gelip güç birliği yapmak çok önemli. Sivas'ta pancar kooperatifimizin beş adet şubesi bulunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugünümüz dünden daha iyi inşallah, yarınımız bugünden daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Vali Ayhan, Yıldızeli Kaymakamlığını Ziyaret Etti

Sivas Valisi Salih Ayhan ilçe programları kapsamında ilçe kaymakamlığını da ziyaret etti. Kaymakam Furkan Atalık'dan devam eden, planlanan ve yapımı tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Ayhan, "Sivas'ın batıya ve kuzeye açılan kapısı, merkeze en yakın ilçelerimizden Yıldızeli'nde bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Sıcak Çermik Altınkale gibi turizm potansiyeli, doğası ve geniş ovası ile tarımsal ürünlerin zenginliğini barındıran, hayvancılıkta ivme kazanan ve yakın zamanda doğalgaz ile buluşacak olan ilçemizde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldım. En kısa sürede bu çalışmaların tamamlanmasıyla önemli kamu hizmetlerinin hayata geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yıldızeli İlçesine Mantar Üretim Tesisi Kuruldu

Vali Salih Ayhan, Yıldızeli Ziraat Odası ile Yıldızeli Kaymakamlığı ortaklığı ile yapılan 100 m² kapalı alanda, 3 katlı ranza sistemi üzerinde 370 adet komboz ile tam otomatik sistem üzerine kurulu "İstiridye Mantarı Üretim Tesisi" açılışını da gerçekleştirerek ilk mahsulün hasadını yaptı.

Programda konuşan Vali Ayhan, "İstiridye mantarı, alternatif üretim çeşitlerinden bir tanesi. Hakikaten çok kıymetli ve katma değeri de çok yüksek, gelir getirici bir ürün. İstiridye mantarı pazar problemi de olmayan alternatif ürünlerden. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de danışmanlık yaparak, bilgi ve birikimlerini sahaya aktaracak. Şu salgın sürecinde de üretimin özellikle tarımsal üretimin ehemmiyeti çokta ortaya çıktı. İnşallah bunu daha da artıracağız. Bu şekilde özgün, örnek gelir getirici ürünleri yaygınlaştıracağız. Örnek olması temennisiyle inşallah buradan umduğunuzu karşılayacağınıza inanıyorum. Kurumlar arası iş birliğinden dolayı da sizleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Yıldızeli, Hayvan Pazarına Kavuşuyor

Vali Salih Ayhan, DAP ve İller Bankası katkıları ile Yıldızeli Belediyesi'nin özkaynaklarıyla finanse edilen, 30 dönüm arazi üzerine yapımına başlanan Yıldızeli Hayvan Pazarı proje alanında da incelemelerde bulundu. 3 bin m² kapalı alanda, bin büyükbaş 4 bin de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak hayvan pazarının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Valimiz Ayhan, " Tokat, Yozgat ve Sivas'ın kavşak noktası olan ilçemize hayvan pazarı, büyük hareketlilik katacaktır. " dedi.

Vali Ayhan, "Sivas'ımızın hayvancılık potansiyeli çok yüksek. İlimiz çok geniş bir coğrafyaya hakim olduğu içinde her bölgenin kendine has özellikleri bulunuyor. Sivas'ımızın her bir ilçesinin ayrı bir potansiyeli var. Yıldızeli'nin de yoğun bir köy olması, kırsal nüfusunun fazla olması, Yozgat ve Tokat bağlantıları burada ciddi bir hayvan pazarı ihtiyacını ortaya koyuyor. İnşallah 3 - 4 ay sonra burayı cazibe merkezi haline getirecek bir projeyi hizmete açacağız. Tesis; Yıldızeli Kaymakamlığı'nın destekleri, DAP İdaresi, İller Bankası'nın katkıları ve Yıldızeli Belediyesi'nin öz kaynakları ile hayata geçiyor. Yaklaşık 30 dönüm arazi 3000 metrekare kapalı alan, araç rampaları, sosyal tesisleri, yol aksı ile çok harikulade bir proje olmuş. Tesisin Şarkışla Hayvan Pazarı gibi ulusal ve bölge pazarı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun, emeği geçenleri kutluyorum. " ifadelerini kullandı.

Yıldızeli İlçesi de Doğalgaza Kavuşuyor

Vali Salih Ayhan, ilçedeki doğalgaz çalışmalarını da yerinde inceledi. 8 ilçede temiz enerji doğalgazın olduğunu hatırlatan Vali Ayhan, "2021 yılı içerisinde ilçeye doğalgazı vereceğiz. 9. ilçemiz de doğalgaza kavuşmuş olacak, darısı diğer ilçelerimize" dedi.

Yıldızeli'nde TOKİ Konutları İnşaatı Yükseliyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, 154 adet konut, 3 ticaret merkezi, 1 adet camiden oluşan ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden yapıların inşaatında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Konutların ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Vali Ayhan, "Yıldızeli ilçemiz turizmde, tarım ve hayvancılıkta, enerjide, eğitimde, kırsal altyapıda ve modern yapılarda önemli bir ivme kat etti. Tüm bu yatırımların ilçeye kazandırılmasından dolayı ilimiz bürokratlarına şükranlarımı sunuyorum. Yıldızeli gelişip, güzelleşiyor" ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, ilçe programlarında vatandaşların kapısını da çalan Vali Salih Ayhan, Salim Yaraş ve Semanur Bilgi'nin hanelerine misafir oldu. Vatandaşlarımızla bir süre sohbet eden Vali Ayhan, ailelerin taleplerini de dinledi.

Vali Salih Ayhan'a Güneykaya beldesi ve Yıldızeli ilçesi programlarına; Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Yıldızeli İl Genel Meclis Üyeleri ile ilçe protokolü de eşlik etti.