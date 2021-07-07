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Vali Salih Ayhan, İmranlı'da - Son Dakika

Vali Salih Ayhan, İmranlı'da

07.07.2021 22:07
Vali Salih Ayhan, İmranlı'da, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, kamu yatırımlarını yerinde görmek ve bir dizi açılışlarda bulunmak üzere İmranlı ilçesine ziyarette bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kamu yatırımlarını yerinde görmek ve bir dizi açılışlarda bulunmak üzere İmranlı ilçesine ziyarette bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, ziyaretlerde bulunmak üzere İmranlı ilçesini ziyaret etti. İlçe protokolü tarafından karşılanan Vali Salih Ayhan, ilk olarak yapımı devam eden 8 derslikli ortaokul inşaatında incelemelerde bulundu. Daha sonra ilçe programlarında bir diğer ziyaretini İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesine gerçekleştirdi. Çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Ayhan, ardından okula kazandırılan 'Etüd Salonu'nun açılışını gerçekleştirerek, öğrencilere başarılar diledi.

Eğitim kurumu ziyaretlerine Pamuk Aslan Kuzköy Anaokulu ile devam eden Vali Ayhan, okul bahçesinde 'Telafide Bende Varım' etkinliğine katıldı. Her fırsatta çocukların ruh dünyasına dokunan Vali Ayhan, anaokulu ve ilkokulu öğrencileriyle sohbet ederek, boyama yaptı.

Vali Salih Ayhan, okul ziyaretlerinin ardından İmranlı Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane yönetiminden hasta sayısı ve Covid-19 aşı uygulaması hakkında bilgi alan Vali Ayhan, vatandaşların aşı takibinin hassasiyetle yapılması talimatını verdi. İmranlı Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, Covid-19 salgınında hayatını kaybeden meslektaşlarını unutmadı. İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten ile birlikte sağlık çalışanları anısına oluşturulan çiçek bahçesini ziyaret ederek, personele teşekkürlerini ilettiler.

Şehit Aileleri Unutulmadı

Vali Salih Ayhan, İmranlı programı kapsamında Şehit Piyade Komando Melayip Erdoğan'ın kardeşi Harun Erdoğan'ın hanesini ziyaret ederek, Erdoğan ailesinin taleplerini not aldı. Ayhan, "Vatanımız için şehadet şerbeti içen kahramanlarımızın aileleri bizlere emanet" dedi.

Kızılırmak Çevresi Islah Edilerek Yeni Görünüme Kavuştu

Vali Salih Ayhan, İmranlı Kaymakamlığı ve DSİ 19. Bölge Müdürlüğü marifetiyle 2. 200 metrelik alanda tamamlanan ıslah çalışmaları sonrası Kızılırmak çevresinde incelemelerde bulunarak projede emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından ilçedeki esnafları ziyaret eden Vali Ayhan, vatandaşlarla da hasbihal etti

Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Salih Ayhan, salgın döneminde olduğu gibi devletin her zaman esnafının yanında yer aldığını söyledi.

İlçede kısa süre önce kurulan İmranlı Kadın Kooperatifini de ziyaret eden Vali Salih Ayhan, Sivas merkez ve ilçelerde yaygınlaştırılan kooperatiflerin kadınların iş hayatına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Vali Salih Ayhan, İmranlı Belediyesi tarafından onarımı tamamlanan ilçe terminal binasında da incelemelerde bulundu. Yeni görünümüyle hizmet vermeye başlayan terminal binasının alt katında satılan organik ürünleri inceleyen Vali Ayhan, emeği geçenleri tebrik etti.

"Köyler Yaşamalıdır" Projesi Meyvelerini Vermeye Devam Ediyor

"Köyler Yaşamalıdır" Projesi kapsamında Toklucak köyündeki konutların hak sahiplerine tapu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kırsala dönüşün sürdüğünü, köy topraklarının ekilip biçildiğini belirten Vali Salih Ayhan, doğduğu toprakları unutmayanları kutladı. Vali Ayhan, "Memleketinde, bu topraklarda doğmuş ama bu topraklarda maalesef doyamamış Türkiye'nin farklı yerlerine giderek burada karnını doyurmaya çalışmış ama yüreği, hayatı, felsefesi, gönlü, sevdası bu topraklardan hiç kopmamış güzel Toklucaklı hemşerilerim. Güzel bir iş yapıyorsunuz sizi tebrik ediyorum. Bende bir köylü çocuğu olarak bu yapılan işlerin ne kadar anlamlı oluğunu en iyi bilenlerden birisiyim. Dolayısıyla bu topraklardan kopmamamız lazım. Bu güzel topraklarda güzel duygular var yaşanmışlıklar, hikayeler var. İnsanın toprağa sevdası izah edilemeyen, ifade edilemeyen bir manası vardır. Atalarımız burada dertlenmişlerdir, hallenmişlerdir burada anıları olmuştur, acıları olmuştur, bedel ödemişlerdir. Sonra kendi çocukluğunuz geçmiştir. Dünyanın neresine giderseniz gidin Paris'te yaşayın Londra da yaşayın ama İmranlı'nın Tokluca köyündeki o hikayeniz hep burnunuzda tüter. Onun için kıymetli bir iş yapıyorsunuz çok anlamlı ve manalı örnek bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür ediyorum yürekten tebrik ediyorum. Yüksek hızlı trenle buralar daha da gelişecek, gelecekle geçmişi örtüştüreceğiz" dedi.

Salgın Döneminde Anlamlı Bir Proje Hayata Geçti

Başlatılan projenin salgın dönemiyle çok anlamlı olduğunu belirten Vali Ayhan, "2021 yılı sonu itibariyle merkez ve ilçelere bağlı 86 adet köyümüzde köy imar çalışmaları yapılarak ev yeri arsası ihtiyaçlı ailelerimize 2. 274 tapu vermişiz. Yani dörtle çarptığımız zaman nerdeyse 10 bin kişilik şehir olmuş adeta. Bunla beraber 9 köyümüz hali hazırda bitmiş, köy tüzel kişilere devri gerçekleşmek üzere. Şu anda 45 adette talep var. Bunlarında komisyonlarca yer tespit çalışmaları devam ediyor. Toplamda yaklaşık 140'a yakın yeni köy yerleşim alanı var. Bu projede emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra tapular hak sahiplerine dağıtıldı.

Vali Salih Ayhan, İmranlı'da

Salih Ayhan, Hisarcık, İmranlı, Sivas, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Salih Ayhan, İmranlı'da - Son Dakika


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