Vali Salih Ayhan, kurbanını TDV'ye ve Hayat Ağacı Derneğine bağışladı - Son Dakika

Vali Salih Ayhan, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) ve Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman'ı makamında kabul eden Vali Salih Ayhan, "Sivas Valisi olarak kurbanımı bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı ile Hayat Ağacı Derneğine bağışlıyorum." dedi.

Kurban Bayramının önemine değinen Ayhan, "Vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı ile Hayat Ağacı Derneğine kurban bağışı yapmaya davet ediyorum. Bağış hususunda daha ehil, daha güvenli ve süreci çok daha iyi yöneten iki kuruluşumuz var. Türkiye Diyanet Vakfı, hem yurt içinde hem de yurt dışında kurban bağışlarını kabul ediyor. Rabbim, hayırda yarışanlardan olmayı nasip etsin. Hayat Ağacı Derneği de yardım faaliyetlerini aynı hassasiyetle yürütüyor. Rabbim hayrımızı kabul eylesin. Her kurban, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.