Vali Salih Ayhan, sağlık çalışanları ile bir araya geldi - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Merkez ve ilçelerde görev yapan sağlık çalışanlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu programda konuşan Vali Salih Ayhan, 1 yıldır mücadele edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özverili ve fedakar bir şekilde görev alan, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlığın kıymetinin en çok anlaşıldığı zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Sizler insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz. Mart 2020 yılından beri mesai mefhumu gözetmeksizin, çoğu zaman evinize gidemeden, çocuklarınızı kucaklayamadan gece gündüz göreve devam ettiniz hala da ediyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Yaşadığınız her sıkıntıda arkanızda, yanınızda olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bu vesileyle doktorundan temizlik görevlisine kadar sağlık ordumuzun her bir mensubunun 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadelede vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Vatandaşlarımızın bu mücadeleyi sahiplenmesi lazım. Kurallara uyacağız, tedbir alacağız. Bunu yaşam felsefesi haline getirirsek bu küresel illetten kurtuluruz."

Konuşmanın ardından Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğur, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.