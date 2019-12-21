Vali Salih Ayhan, Şarkışla ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Salih Ayhan, Şarkışla ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Vali Salih Ayhan, Şarkışla ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Pazar esnafının sıkıntılarını dinleyen Vali Ayhan, besicilerin hayvan alım satımlarında arabuluculuk yaptı.

Ayhan, "Şarkışla hayvan pazarına yurdumuzun dört bir tarafından alıcılar gelmekte. Pazarımız o eski hareketliliğini, dinamikliğini korumakta." dedi.

Hayvan piyasasını görmek, vatandaşların sorunlarını dinlemek için pazara geldiklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşların sıkıntılarını dinledik. Biz idareciler neler yapabiliriz, şimdi bunun üzerinde çalışacağız. Valilik olarak burayla ilgili bir çalışmayı belediyemizle beraber yapacağız. Burasını biraz daha genişletip, marka değerini muhafaza edeceğiz. Bu bölge sadece Şarkışla'nın pazarı değil, aynı zamanda bölgenin pazarı, ulusal bir pazar, her taraftan gelenler var. Sivas'a yeni yapılacak olan hayvan pazarı Şarkışla'ya alternatif olmayacak."

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Gümüştepe köyündeki Barış Pınarı Harekatı gazisi Veyis Başel'i ziyaret etti.

Ayhan, gaziye Türk Bayrağı ve Sivas'ın tarihini yazan kitap hediye etti.

Salih Ayhan, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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