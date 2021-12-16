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SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR - Son Dakika

SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR

16.12.2021 12:28

SİVAS'ta yapımı tamamlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı tamamlandı.

SİVAS'ta yapımı tamamlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı tamamlandı. Garda incelemede bulunan Vali Salih Ayhan, "Şehrimize gelen misafirlerimiz şehir hakkında bilgi sahibi olacak" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas YHT projesi kapsamında eski gar binası yanında yapımı tamamlanan Sivas YHT Gar Binasında incelemelerde bulundu. Hem eski tren garındaki yenileme hem de yeni YHT Garı'nın son durumu hakkında TCDD yetkililerinden bilgiler alan Vali Ayhan, eksikliklerinin de tamamlanması talimatını verdi. Projenin tamamlanması ve YHT seferlerinin başlamasıyla gar yolcularını ağırlamaya başlayacak.

Vali Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek Hızlı Tren Garı, şehrimize ve ulaşım ağına farklı bir güzellik katıyor. Geleneksel ve modern dokunuşların bir araya gelmesiyle hayat bulan YHT Garı'nda, şehrimize gelen misafirler şehrimiz hakkında da bilgi sahibi olacak. Nice mutlu kavuşmalara mekan olması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR
SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR
SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR
SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR
SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR
SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR
SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR
SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR

Salih Ayhan, Sivas, Tren, Yht, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS YHT GARI YOLCU KABULÜNE HAZIR - Son Dakika


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