Son Dakika Haberleri: Vali Salih Ayhan, Sivasspor'u ziyaret etti
Son Dakika Spor Haber

Vali Salih Ayhan, Sivasspor'u ziyaret etti

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan, Sivasspor'u ziyaret etti, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vali Ayhan, yeni sezonun ilk haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'u ziyaret ederek kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.
Kırmızı-beyazlı ekibin Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden Ayhan, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek, Beşiktaş maçında başarı dileklerini iletip, baklava ikram etti.

Vali Ayhan, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Sivas olarak her zaman arkanızdayız. Fenerbahçe ile oynadığımız Cumhuriyet Kupası maçından sonra daha da heyecanlandık. Harika bir futbol, müthiş bir ambiyans vardı. Beşiktaş maçını kazanacağımıza olan inancım tam. Biz de tribünden güç ve destek vereceğiz. Bir vali olarak, bir taraftar olarak her zaman yanınızdayım. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ziyarette ayrıca kulüp başkan vekili Erdal Sarılar'a doğum günü sürprizi yapıldı. Vali Ayhan, beraberinde getirdiği pastayı keserek Sarılar'ın doğum gününü kutladı.
Vali Ayhan, daha sonra kulüp binasına geçerek kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerle bir süre sohbet etti.
Ayhan Demir, Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok
Sivas Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan genç, İtalya'da devlet sanatçısı oldu Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak'a tepki: İstemiyoruz Nzonzi, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 250 bin euro alacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 21:49:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Salih Ayhan, Sivasspor'u ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]