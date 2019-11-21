Son Dakika Haberleri: Vali Salih Ayhan: "Spor alt yapımız çok iyi"
Son Dakika Spor Vali Salih Ayhan: 'Spor alt yapımız çok iyi' - Son Dakika Spor

Vali Salih Ayhan: "Spor alt yapımız çok iyi"

6 saat önce

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün '2023 Projeleri ve Aylık Değerlendirme Toplantısında' konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan; "İlimizde spor alt yapımız çok iyi. Geçmişten günümüze önemli sporcuları yetiştiren Sivas'ı, geleceğe en iyi şekilde taşımalıyız" dedi.

Vali Salih Ayhan:

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün '2023 Projeleri ve Aylık Değerlendirme Toplantısında' konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan; "İlimizde spor alt yapımız çok iyi. Geçmişten günümüze önemli sporcuları yetiştiren Sivas'ı, geleceğe en iyi şekilde taşımalıyız" dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün '2023 Projeleri ve Aylık Değerlendirme Toplantısı' Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı. Sivas Valiliği binasında yapılan toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Gençlik ve Spor Şube müdürleri, antrenörler ve SODES yetkilileri katıldı.


Sivas'ın spor altyapısının çok iyi bir konuma geldiğini belirten Vali Ayhan, "İlimizde spor alt yapımız çok iyi. Geçmişten günümüze önemli sporcuları yetiştiren Sivas'ı, geleceğe en iyi şekilde taşımalıyız. Milli ve manevi değerlerin özümsendiği, özgün-nitelikli projeler ile 2023'e güçlü bir şekilde girmeliyiz" dedi.


Yapılan toplantı fikir alış-verişi ile sona erdi. - SİVAS

Salih Ayhan, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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