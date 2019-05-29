Son Dakika Haberleri: Vali Salih Ayhan, Ulaş ilçesini ziyaret etti
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Vali Salih Ayhan, Ulaş ilçesini ziyaret etti

58 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Vali Salih Ayhan, Ulaş ilçesini ziyaret etti, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.
Ayhan, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde (TİGEM) incelemelerde bulunarak küçükbaş hayvancılıkla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Sanayi, turizm ve tarım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Ayhan, Sivas'ın tarım alanında geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi.
Tüm çiftçiler için güvenli bir liman hazırlamak adına güzel bir çatı oluşturduklarını vuruglayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"Burada var olan potansiyelleri daha iyi noktalara taşımak, tarım ve hayvancılıkta tüm ürünleri tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. TİGEM bizim için bir şans. Bu işletmemizin geçmişi, fark edilir bir kültürü var. Özellikle tarım ve hayvancılıkta Sivas, lokomotif bir kuruluştur. Bu şehrin birikimden, kültüründen istifa etmemiz gerekiyor. Bu bölge
hem TİGEM'in olması hem de Et Süt Kurumunun olması nedeniyle hayvan pazarını ve ot borsasını bu bölgeye kuracağız. Yine bu bölgeye de çiftlikler kuracağız ve bölgeyi cazibe merkezi yapacağız. Tüm kurumlarımızın ana rotalarını yeni dönemde üretim odaklı planladık ve devam ediyoruz. 10 binin üzerinde küçükbaş hayvanımız var. TİGEM'in tüm çiftliklerinde ise 200 bin küçükbaş hayvan var. İnşallah bu potansiyeli dikkate alarak, koyun yapağı projesine başlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:26 Kaynak: AA
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sivas, Salih Ayhan, Güncel
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