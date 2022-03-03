Vali Salih Ayhan, Ulaş ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Salih Ayhan, Ulaş ilçesini ziyaret etti

03.03.2022 16:08
Vali Salih Ayhan, Ulaş ilçesini ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ayhan, Kaymakam Selçuk Baş ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Göreve yeni başlayan Baş'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Ayhan, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Ayhan, 12. sınıf öğrencilerinin derslerine konuk oldu. Öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulunan Ayhan, "Hayallere ve hedeflere ulaşmak için çok çalışmalıyız." dedi.

Lisenin toplantı salonunda Ulaş'ta görev yapan okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapan Ayhan, "Ülkemizin geleceği evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için Sivas'ın her köşesinde sorumluluk bilinciyle gayret etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çarşı esnafını da ziyaret eden Ayhan, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğüne geçerek köy ve mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi. Ayhan, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

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Ayhan, muhtarlarla buluştu Ayhan, muhtarlarla buluştu Ulaş Kaymakamı Baş, kadın kursiyerleri ziyaret etti Ulaş Kaymakamı Baş, kadın kursiyerleri ziyaret etti

Anadolu Lisesi, Salih Ayhan, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Salih Ayhan, Ulaş ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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