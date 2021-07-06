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Vali Salih Ayhan Yıldız Beldesi'nde - Son Dakika

Vali Salih Ayhan Yıldız Beldesi'nde

06.07.2021 21:07
Vali Salih Ayhan Yıldız Beldesi'nde, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan Yıldız beldesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan Yıldız beldesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Belde de ilk olarak "Telafide Ben de Varım Projesi" kapsamında Yıldız Beldesi'nde Yıldız İlkokulu öğrencileri ile birlikte Değirmenaltı Şelalesi'nde kitap okuma etkinliğine katılan Vali Ayhan, etkinliğin ardından çocuklarla şelaleyi gezerek, onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Yıldız Beldesi Karadönek Deresi üzerindeki Değirmenaltı Şelalesi'nde de incelemelerde bulunan Vali Ayhan, yaklaşık 15 metreden dökülen şelale hakkında bilgi alarak, Yıldız Dağı'nın da yer aldığı bu coğrafyanın zenginliğine vurgu yaptı.

Yıldız Beldesine Halk Eğitimi Merkezi Açıldı

Vali Salih Ayhan, şelaledeki incelemelerinin ardından Yıldız beldesine geçti. Burada, Halk Eğitimi Merkezi Yıldız Beldesi Şubesi'nin açılışını yöre halkı ile gerçekleştiren Vali Ayhan, kursta; peynircilik, halıcılık, Kur'an-ı Kerim alanlarında 76 kursiyer eğitim verildiğini anımsattı.

Her yaşta ve her şartta hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yapan Vali Salih Ayhan, "Halk Eğitim Müdürlüğümüzün buraya bir şubesinin açılmasını çok anlamlı buluyoruz ve çok önemsiyoruz. Eğitimde yaş sınırlaması yoktur. Halk Eğitim Merkezleri 7'den 70'e herkesin kendisini bulacağı programların olduğu bir merkezdir. Dolayısıyla bu bölgenin de buna çok şiddetli bir şekilde ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Çünkü kırsal nüfusu çok fazla. Üreten bir kültürel yapısı var. Dolayısıyla hizmeti onların ayağına götürmek bizim boynumuzun borcu" dedi.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin bu bölgede olduğunu anımsatan Vali Salih Ayhan, "Bu bölgeyi ayrıca bir cazibe merkezi haline getiren Yıldız Dağı, eğitim, turizm çalışmaları ile daha üretken olacak. Yol yapımı ile diğer çalışmaların bölgeye değer katacağını düşünüyorum. Buranın tarımsal hayvancılık anlamında çok iyi bir potansiyeli olduğunun farkındayız. İnşallah bu alt yapı ile birlikte iyi de bir kadın örgütlenmesini oluşturarak da ürettiğimiz ürünlerin ticarileşmesini endüstrileşmesini yani sanayileşmesini özellikle istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Buradan pazar bulacağımıza inanıyorum. Yeter ki siz emek verin birlikte hareket edin bizde hizmeti sizlerin ayağına getireceğiz. Yıldız beldesi halkı her şeyin en güzelini hak ediyor diyorum. Halk Eğitimi Merkezimizin açılmasında emeği geçenlere, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya, İş-Kur İl Müdürümüz Hikmet Canpolat'a, Halk Eğitimi Müdürümüz Ramazan Baker'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız Dağı'nın Yol Standartları Yükseliyor

Vali Salih Ayhan, Yıldız beldesi incelemelerini yol yapım çalışmalarını inceleyerek tamamladı. Havaalanı-Yıldız Dağı-Sıcak Çermik bağlantısı olan Yıldız beldesi ile Yakupoğlan köyü hattındaki yol hakkında Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz'dan bilgi alan Vali Ayhan, standartların üzerinde bir ulaşımın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Vali Salih Ayhan Porsuk köyünde bulunan 88 başlık Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliğini de ziyaret ederek, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger'den çiftlik hakkında bilgi aldı.

Vali Salih Ayhan Yıldız Beldesi'nde

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Salih Ayhan Yıldız Beldesi'nde - Son Dakika


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