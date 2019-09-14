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Vali Salih Ayhan Zara'da

28 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

Vali Salih Ayhan Zara'da, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

İlk olarak yakın zamanda İl Özel İdaresi'ne devredilen Tödürge Gölü yakınındaki eski şantiye alanını ziyaret eden Ayhan, Kaymakam Mehmet Sayın'dan alanda uygulanması planlanan proje hakkında bilgi aldı.

Ayhan, daha sonra Tödürge köyü girişindeki kaya mağaralarını inceledi.

Bir süre mağaraları gezen Ayhan, buradaki incelemelerin ardından Tödürge köyüne gelerek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkının taleplerini dinleyen Ayhan, çocuklara oyuncak hediye etti.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Tödürge Gölü, Sivas'ımızın güzel değerlerinden birisi. Bu değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak, küçük dokunuşlarla çok büyük işler elde etmeyi düşünüyoruz. Buranın ekonomiye, turizme kazandırılması ve insanların da soluklanması, bir nefes almasını sağlayacağız. Burayı biran önce turizme, sosyal hayata ve ekonomiye kazandırmamız gerekir."

Mehmet Sayın, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:04 Kaynak: AA
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